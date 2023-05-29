Кличко "дохайпувався"? У Зеленського жорстко відчитали українців за поведінку під час війни

Деякі українці, як і раніше, не розуміють чого під час війни робити не можна

В Офісі президента України після чергової російської ракетної атаки знову закликали українців не публікувати фото та відео роботи протиповітряної оборони та наслідків ударів.

Радник голови ОП Михайло Подоляк обрушився з критикою на блогерів та чиновників.

"Хайп дорожчий за життя? По всій країні – повітряна тривога та підвищений рівень небезпеки. Якими ще словами на 15-му місяці повномасштабної війни потрібно пояснювати кожному чиновнику ОВА, мерам та інстаграм-блогерам, що не можна публікувати роботу ППО, фотографії з місць падіння ракет, перелік об’єктів атаки та ін ", — каже Подоляк явно натякаючи, наприклад, на главу Києва Віталія Кличка, який опублікував фото з місця падіння ракети за кілька хвилин до цього.

Він також зазначив, що незважаючи на повномасштабну війну, українська держава не обмежувала своїх громадян у свободі слова і не вводила цензуру, а на 15-му місяці війни поширення інформації, яка несе загрозу нацбезпеці вже більше схоже на злочинну недбалість, а у випадку з представниками влади – на зловживання інформацією, до якої вони мають доступ ex officio.

"Зрозуміло, що це підвищує активність та цитування. Але ж точно чужі життя не повинні бути платою за підвищені індекси цитування. Так само, як справжня "дорослість" – це не про паспортний вік, а про розуміння, що можна робити, а чого робити категорично не треба", — каже Подоляк.

Відреагував на поведінку українців й голова ОП Андрій Єрмак. Він написав, що безвідповідальність деяких людей заради переглядів дещо дивує.

Нагадаємо, що вдень 29 травня у Києві прогриміли вибухи і почалася повітряна тривога. З неба падали уламки вже збитих ракет, які попередньо схожі на балістичні "Іскандери".