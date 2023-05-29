Всі ракети збиті: Залужний розповів, чим у понеділок росія атакувала Україну

Всі російські ракети були збиті у повітрі

Українська ППО успішно відпрацювала за ворожими цілями під час повітряної атаки 29 травня. Всі російські ракети були збиті у повітрі.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Генерал нагадав, що за останню добу ця атака була вже другою і розповів, що під час неї країна-агресор використовувала балістичні та крилаті ракети наземного базування з ОТРК "Іскандер". Загалом, за даними Залужного, росія випустила по Україні 11 таких ракет, але ППО України збило їх усі.

"Випущено 11 ракет: "Іскандер-М" та "Іскандер-К" з північного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони всі цілі знищені", — розповів Залужний.

Раніше ми писали про те, що під час ракетної атаки кияни публікували роботу ППО. Відзначилися такою безрозсудною поведінкою навіть чиновники, за що натрапили на критику від Офісу президента.

Також нагадаємо, що останнім часом російські масовані атаки стали найчастішим явищем. Так, наприклад, 28 травня ворог випустив по Україні рекордну кількість іранських дронів "Шахед". Втім, більшу частину з них вдалося знищити засобами ППО України.