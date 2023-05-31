Вибачення не допомогли? СБУ знову нагрянула до скандальної блогерки — ЗМІ

Ще два тижні тому за Вороновою було розпочато кримінальне провадження

У колишньої дружини засудженого за постачання кокаїну для української еліти Юрія Чернецького Інни Воронової, яка нещодавно "засвітила" роботу української ППО, проходять обшуки. Служба безпеки України відвідала квартиру, звідки вона знімала роботу захисників неба.

Вороновій вручили підозру, повідомив "Обозреватель" із посиланням на власне джерело у правоохоронних органах.

Ще два тижні тому щодо Воронової було розпочато кримінальне провадження за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, скоєне в умовах військового стану.

Нагадаємо, 16 травня цього року Воронова зняла роботу ППО та виклала кадри до мережі із зазначенням геолокації місця, звідки вона спостерігала за нею. Незабаром вона видалила відео, але його встигли підхопити пропагандисти. Українці закликали притягти Воронову до відповідальності. Наступного дня, після розмови із СБУ, Воронова записала ролик із вибаченнями. Коли скандал вщух, блогерка вилучила вибачення.

Як відомо, екс-чоловіка Воронова власника мережі барбершопів Юрія Чернецького засудили наприкінці минулого року. За інформацією прокурорів, він займався збутом наркотиків, зокрема кокаїну у нічних клубах столиці. Суд призначив йому 5 років за ґратами.

До цього Воронова оголосила збір коштів, щоб викупити свого чоловіка-наркоторговця із СІЗО. Його було затримано влітку 2022 року з можливістю вийти під заставу у 4 млн грн. Це обурило мережу, оскільки в той час, коли інші люди збирають на допомогу для воїнів, які ризикують життям на фронті, блогерка збирала гроші на викуп чоловіка-злочинця. Вона сама стверджувала, що не знала про його злочинну діяльність.

Як розповідав "Телеграф", невдовзі після історії з викладанням у мережу роботи ППО Воронова опублікувала інтимний знімок для "підняття бойового духу" українських захисників. Передплатники такого ходу не оцінили і захейтіли скандальну персону.