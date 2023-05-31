Извинения не помогли? СБУ снова нагрянула к скандальной блогерше - СМИ

Еще две недели назад по Вороновой было начато уголовное производство

У бывшей жены осужденного за поставку кокаина для украинской элиты Юрия Чернецкого Инны Вороновой, которая недавно "засветила" работу украинской ПВО, проходят обыски. Служба безопасности Украины посетила квартиру, откуда она снимала работу защитников неба.

Вороновой вручили подозрение, сообщил "Обозреватель" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Еще две недели назад по Вороновой было начато уголовное производство по факту несанкционированного распространения информации о перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения.

Напомним, 16 мая этого года Воронова сняла работу ПВО и выложила кадры в сеть с указанием геолокации места, откуда она наблюдала за ней. Вскоре она удалила видео, но его успели подхватить пропагандисты. Украинцы призывали привлечь Воронову к ответственности. На следующий день, после беседы с СБУ, Воронова записала ролик с извинениями. Когда скандал поутих, блогерша удалила извинения.

Как известно, екс-мужа Вороновой владельца сети барбершопов Юрия Чернецкого осудили в конце прошлого года. По информации прокуроров, он занимался сбытом наркотиков, в том числе кокаина в ночных клубах столицы. Суд назначил ему 5 лет за решеткой.

До этого Воронова объявила сбор средств, чтобы выкупить своего мужа-наркоторговца из СИЗО. Он был задержан летом 2022 года с возможностью выйти под залог в 4 млн грн. Это возмутило сеть, поскольку в то время, когда другие люди собирают на помощь для воинов, рискующих жизнью на фронте, блогерша собирала деньги на выкуп мужа-преступника. Она сама утверждала, что не знала о его преступной деятельности.

Как рассказывал "Телеграф", вскоре после истории с выкладыванием в сеть работы ПВО, Воронова опубликовала интимный снимок для "поднятия боевого духа" украинских защитников. Подписчики такой ход не оценили и захейтили скандальную персону.