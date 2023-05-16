Известная киевская блоггерша засветила работу ПВО, оскандалились и западные СМИ: украинцы взбешены

Украинцы возмущены поведением блоггерши, но не верят, что ее накажут за публикацию кадров с работой ПВО

Ночью 16 мая россияне атаковали Киев ракетами: обломки находили в пяти районах столицы — Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком. Все они были сбиты силами ПВО Украины, однако некоторые блоггеры и даже журналисты, вопреки строжайшему запрету, публиковали в сети кадры работы противовоздушной обороны.

В частности, это в своем Instagram сделала бывшая жена осужденного за поставку кокаина для украинской элиты Юрия Чернецкого Инна Воронова.

Вскоре она удалила видео с кадрами работы ПВО, но оно уже успело разлететься по сети и возмутить украинцев. Воронову призывают привлечь к ответственности, но большинство комментаторов не верят, что это будет сделано.

Напомним, ранее Воронова объявила среди своих поклонников сбор средств для того, чтобы выкупить из тюрьмы своего тогда еще мужа Юрия Чернецкого, который занимался сбытом наркотиков. Однако это не помогло и суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Кроме того, кадры массированного удара оккупантов по Киеву минувшей ночью опубликовало и британское издание Reuters, что тоже вызвало возмущение у украинцев.

Ситуацию прокомментировал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, по его словам, существуют "предохранители", которые минимизируют негативные последствия распространения съемок работы ПВО.

"Разве вы этому поможете, при сегодняшних технологиях? Здесь должно только быть сознание у людей. Наконец, враг и сам может это отснять. Вы думаете мало российских агентов ходит по территории государства нашего? Кроме того, враг отслеживает места пусков с помощью других средств", — пояснил он.

Игнат добавил, что работа сил Воздушной обороны на территории Украины динамична и после боевой работы места пусков и дислокации меняются.

Как ранее сообщал "Телеграф", в ходе очередной масштабной атаки на Украину в ночь на 16 мая силы ПВО сбили все 18 ракет, запущенных россией: среди них было 6 "Кинжалов". Обломки одной из ракет упали упали в Киевском зоопарке, мы публиковали эксклюзивные фото с места.