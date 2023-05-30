СБУ призывает отключить уличные онлайн-камеры и трансляции

Камеры уличного наблюдения помогают оккупантам корректировать удары

Служба безопасности Украины просит граждан, которые владеют уличными веб-камерами, прекратить трансляции в режиме реального времени. Эти видео оккупанты могут использовать для обстрелов украинских городов.

Об этом сказано в обращении ведомства к гражданам, которое опубликовано пресс-службой. Украинцев, которые наткнулись на такие стримы в сети, просят немедленно сообщать в СБУ.

В первую очередь обращение СБУ касается владельцев наружных камер, которые автоматически фиксируют обстановку вокруг жилых и социальных сооружений, дорожно-транспортных, промышленных и торговых объектов.

"россия использует уязвимость современных веб-камер, чтобы осуществлять ракетные обстрелы по Украине и корректировать их в режиме реального времени. Информацию с камер враг может получать из онлайн-трансляции через стриминговые платформы или через хакерский "взлом", — отметили в СБУ.

Также украинцам напомнили, что продолжает действовать запрет на публикацию фото или видео, которые содержат информацию о деятельности Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов. За публикацию таких кадров грозит до 12 лет тюрьмы.

Украинцев просят быть бдительными и в случае обнаружения онлайн-трансляций с подобным содержанием просят сообщать в официальный чат-бот СБУ: t.me/stop_russian_war_bot.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что СБУ нашла и задержала двух жителей Киева, которые снимали работу ПВО во время атаки на Киев 29 мая.