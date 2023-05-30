СБУ закликає відключити вуличні онлайн-камери та трансляції

Камери вуличного спостереження допомагають окупантам коригувати удари

Служба безпеки України просить громадян, які мають вуличні веб-камери, припинити трансляції в режимі реального часу. Ці відео окупанти можуть використати для обстрілу українських міст.

Про це йдеться у зверненні відомства до громадян, яке опубліковано прес-службою. Українців, які натрапили на такі стрими у мережі, просять негайно повідомляти СБУ.

Насамперед звернення СБУ стосується власників зовнішніх камер, які автоматично фіксують обстановку навколо житлових та соціальних споруд, дорожньо-транспортних, промислових та торгових об’єктів.

"росія використовує вразливість сучасних веб-камер, щоб здійснювати ракетні обстріли по Україні та коригувати їх у режимі реального часу. Інформацію з камер ворог може отримувати з онлайн-трансляції через стрімінгові платформи або хакерським "зломом", — зазначили в СБУ.

Також українцям нагадали, що продовжує діяти заборона на публікацію фото чи відео, які містять інформацію про діяльність Сил оборони та наслідки ворожих обстрілів. За публікацію таких кадрів загрожує до 12 років ув’язнення.

Українців просять бути пильними та у разі виявлення онлайн-трансляцій з подібним змістом просять повідомляти в офіційний чат-бот СБУ: t.me/stop_russian_war_bot.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що СБУ знайшла та затримала двох мешканців Києва, які знімали роботу ППО під час атаки на Київ 29 травня.