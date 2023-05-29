Доснимались: первые двое киевлян, опубликовавших работу ПВО, поехали в СБУ (фото)

Подозреваемых передали в СБУ

Полицейские разоблачили украинцев, которые снимали работу ПВО, во время атаки на Киев 29 мая. Их передали в СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Полицейские, получив звонок от небезразличной местной жительницы, установили, что на одной из улиц Киева двое мужчин снимали работу ПВО. Одного из них удалось задержать в Святошинском районе. Для поиска второго правонарушителя была проведена специальная полицейская операция. Уже спустя пару десятков минут был задержан и второй подозреваемый.

Ими оказались 23 и 26-летний местные жители. Они были доставлены в Святошинское управление полиции для предоставления объяснений, после чего их передали сотрудникам Службы безопасности Украины для дальнейших процессуальных действий.

"Полиция Киева в очередной раз напоминает о запрете фото и видеофиксации работы ПВО! Сохраняйте информационную тишину, ведь молчание – надежный тыл наших защитников!", — напоминают полицейские.

Напомним, что во время ракетной атаки 29 мая киевляне публиковали работу ПВО. Отличились таким безрассудным поведением даже чиновники, за что нарвались на критику от Офиса президента.