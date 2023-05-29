Во время ракетной атаки киевляне публиковали работу ПВО, среди них – популярная блогерша

На 15 месяце войны люди до сих пор не понимают элементарного

Фото и видео работы ПВО в Украине запрещено публиковать в сети. Однако скандал в середине мая, когда из-за публикаций в сети процесса сбивания ракет к ответственности привлекли ряд блоггеров, очевидно научил не всех.

Во время ракетной атаки на Киев утром 29 мая в сети снова появились фото и видео борьбы противовоздушной обороны с вражескими ракетами, сообщает "Всевидящее око". Как известно, такие кадры могут помочь врагу скорректировать огонь и бить точнее. Но этот факт не остановил как минимум четырех местных жительниц.

Они опубликовали фотографии в Facebook и Instagram. Профили у них закрыты, поэтому оперативно узнать, убрали ли они их — невозможно. Среди них довольно популярная блогерша Roza Lux, которая имеет 70 тысяч читателей в Instagram, что представляет особую опасность в связи с возможностью распространения информации.

На ситуацию отреагировал глава ОП Андрей Ермак. Он еще раз напомнил, какие проблемы может создать желание прославиться в сети таким образом.

Также проблему с публикацией работы ПВО в соцсетях отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он удивился, что до сих пор нужно объяснять людям, почему этого делать не стоит.

Заметим, что в воздушных силах назвали тип ракет, которыми били по Киеву. Они улетают довольно быстро и ими атаковали столицу с севера.