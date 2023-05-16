Блогерша Воронова принесла извинения за видео с ПВО: чем известна бывшая жена элитного наркоторговца

Видео с работой ПВО растаскали в Интернете еще до того, как она его удалила.

Бывшая жена осужденного за поставку кокаина для украинской элиты Юрия Чернецкого Инна Воронова принесла извинения за то, что снимала работу ПВО во время ночной ракетной атаки на Киев.

"Я хочу попросить прощения у Украины и украинского народа. Извините меня, пожалуйста, я совершила необдуманный поступок. Я очень испугалась, выложила видео, была с детьми дома, даже не знала, что происходит. После первого комментария я поняла, что нельзя ставить. Я сразу же удалила, буквально через пару минут", — заявила девушка.

Несмотря на это, видео уже успело разлететься сетью, в том числе в российском сегменте соцсетей, а также в западных СМИ. Воронову даже призывали привлечь к ответственности.

Напомним, что екс-мужа Вороновой владельца сети барбершопов Юрия Чернецкого осудили в конце прошлого года. По информации прокуроров, он занимался сбытом наркотиков, в том числе кокаина в ночных клубах столицы. Суд назначил ему 5 лет за решеткой.

До этого Воронова объявила сбор средств, чтобы выкупить своего мужа-наркоторговца из СИЗО. Он был задержан летом 2022 года и назначен ему 4 млн грн залога. Девушка принялась собирать деньги на залог на своей странице в Instagram, где она публикует свои фото и информацию о певческой карьере. Сам сбор в свою очередь шел достаточно успешно.

Это возмутило сеть, поскольку в то время, когда другие люди собирают на помощь для воинов, рискующих жизнью на фронте, блогерша собирала деньги на выкуп мужа-преступника. Она сама утверждала, что не знала о преступной деятельности своей второй половинки.

Уже позже, имея мужа, хоть и в СИЗО, Инна выставляла странные объявления о том, что она работает с подругой в паре. Видео было достаточно эротического содержания, а автор известного паблика Harley Quinn намекнула на то, что речь идет об услугах эскорта.

Позже девушка сообщила, что у нее закончились деньги и она переезжает "на старую хату". С собой забрала собак и даже люстру. Произошло это ориентировочно в то же время, когда Черновецкому был оглашен приговор. Через несколько дней в декабре 2022 года в одном из сообщений на своей странице Воронова намекнула на то, что разрывает отношения с Чернецким.

До скандала Воронова была известна активной блогерской и певческой деятельностью. Вместе с мужем Юрием они снимали клипы, представившись дуэтом "OPG SVYATIE". К примеру, в сети известна их песня "Не прощу".

Отметим, что Воронова еще достаточно вежливо вышла из ситуации. К примеру, известная львовская блогерша вообще унизила ВСУ и вступилась за молодых людей, слушавших в центре Львова русскую музыку.

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