СБУ по голове не била? Скандальная блогерша Воронова решила грудью поднять дух ВСУ (фото)

Подписчики осудили Воронову за ее откровенно вульгарное поведение

Супруга осужденного за поставку кокаина для украинской элиты Юрия Чернецкого Инна Воронова, которая ранее "спалила" работу украинской ПВО, снова поразила сеть. На этот раз блогерша опубликовала интимный снимок для "поднятия боевого духа" украинских защитников.

Пикантное фото блогерша опубликовала на своей странице в Instagram. Подписчики такой ход не оценили и захейтили скандальную персону.

На фото Воронова позирует в тонкой майке телесного цвета без бюстгалтера. Это заметно по соскам, которые отчетливо видны сквозь тонкую ткань. Откровенно вульгарный снимок она подписала словами "Фото для поднятия боевого духа ВСУ". По каким-то причинам скандально известная особа решила, что ее полуобнаженная грудь должна вдохновить украинских воинов, которые месяцами находятся на передовой, не видясь с женами и девушками.

Подписчики не оценили такой "патриотический" снимок и завалили жену элитного наркоторговца гневными комментариями, припомнив ей недавние извинения за "слитые" в сеть кадры работы ПВО. Но нашлись и те, кто поддержал.

Порнография, меняйте что-то, а то одно и то же! Не на этом мир держится!

Остановите этот ежедневный кринж.

Как стоячие соски относятся к поднятию боевого духа? Хотя бы не позорилась уже и не подтверждала слова людей о себе.

Заберите у нее телефон.

Девушка решила пойти по соцслужбам. СБУ была, полиция была, соцслужбы по делам детей не было… наверняка скоро будет, а затем исполнительная служба…

Еще не извиняется? СБУ только заставляет извиняться, лучше бы к психиатрам водили.

СБУ не била по голове???? Это какие-то последствия?

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в августе 2022 года Воронова объявила сбор средств на залог для своего мужа наркоторговца. Полиция задержала его по подозрению в сбыте кокаина, а суд заключил под стражу и назначил залог в 4 млн грн. После этого супруга Чернецкого певица Инна Воронова объявила среди своих поклонников сбор средств.