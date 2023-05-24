СБУ по голові не била? Скандальна блогерка Воронова вирішила грудьми підняти дух ЗСУ (фото)

Підписники засудили Воронову за її відверто вульгарну поведінку

Дружина засудженого за постачання кокаїну для української еліти Юрія Чернецького Інна Воронова, яка раніше "спалила" роботу української ППО, знову вразила мережу. Цього разу блогерка опублікувала інтимний знімок для "підняття бойового духу" українських захисників.

Пікантне фото блогерка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Підписники такого ходу не оцінили і захейтили скандальну персону.

На фото Воронова позує у тонкій майці тілесного кольору без бюстгалтера. Це помітно по сосках, які чітко видно крізь тонку тканину. Відверто вульгарний знімок вона підписала словами "Фото для підняття бойового духу ЗСУ". З якихось причин скандально відома особа вирішила, що її напівоголені груди мають надихнути українських воїнів, які місяцями перебувають на передовій, не бачачись з дружинами та дівчатами.

Підписники не оцінили такий "патріотичний" знімок і завалили дружину елітного наркоторговця гнівними коментарями, пригадавши їй нещодавні вибачення за "злиті" у мережу кадри роботи ППО. Але знайшлися й ті, хто підтримав.

Порнографія, міняйте щось, а то одне й те саме! Не на цьому світ тримається!

Зупиніть цей щоденний кринж.

Як стоячі соски відносяться до підняття бойового духу? Хоча б не ганьбилася вже й не підтверджувала слова людей про себе.

Заберіть в неї телефон.

Дівчина вирішила піти соцслужбами. СБУ була, поліція була, соцслужби у справах дітей не було... напевно, скоро буде, а потім виконавча служба...

Ще не вибачається? СБУ тільки змушує перепрошувати, краще б до психіатрів водили.

СБУ не била по голові???? Це якісь наслідки?

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у серпні 2022 року Воронова оголосила збір коштів на заставу для свого чоловіка наркоторговця. Поліція затримала його за підозрою у збуті кокаїну, а суд ув’язнив і призначив заставу у 4 млн грн. Після цього дружина Чернецького співачка Інна Воронова оголосила серед своїх шанувальників збирання коштів.