Залужного та Сирського здалося мало? У росії оголосили у розшук трьох українських генералів

Усіх трьох розшукують за кримінальною статтею

У росії після головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного вирішили оголосити в розшук ще й трьох генералів України. Країна-агресор звинувачує їх у нібито загибелі понад 500 та пораненні близько тисячі мирних жителів Донбасу.

Йдеться про генерал-полковника Ігоря Колесника, генерал-лейтенанта Олександра Локота та генерал-лейтенанта Андрія Грищенка. Усіх трьох розшукують за кримінальною статтею. Інформація про це була опублікована на сайті Міністерства внутрішніх справ рф.

Ігор Колесник з 2013 до 2015 року очолював Оперативне командування "Північ", а з 2016 до 2019 року був першим заступником начальника Генштабу Збройних сил України.

Олександр Локота змінив Колесника на посади голови ОК "Північ" у 2015 році, а через рік його призначили першим заступником командувача Сухопутними військами ЗСУ. 2017 року він став заступником начальника Генштабу.

Андрій Грищенко у різні роки був заступником головнокомандувача ОК "Північ", а також командувачем військ ОК "Південь" та заступником командувача Сухопутними військами з бойової підготовки.

Як заявляє російський сайт РБК, наприкінці березня 2023 року Слідчий комітет рф висунув українським генералам звинувачення, стверджуючи, що нібито в результаті їхнього командування бойовими діями на сході України загинуло понад 1000 осіб, і ще близько тисячі було поранено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що крім Залужного МВС рф оголосило в розшук ще й командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського. Однак в Офісі президента лише висміяли таку інформацію від країни-агресора і зробили заяву, що інтригує.