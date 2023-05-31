Залужного и Сырского показалось мало? В россии объявили в розыск трех украинских генералов

Всех троих разыскивают по уголовной статье

В россии вслед за главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным решили объявить в розыск еще и трех генералов Украины. Страна-агрессор обвиняет их в якобы гибели более 500 и ранении около тысячи мирных жителей Донбасса.

Речь идет о генерал-полковнике Игоре Колесника, генерал-лейтенанте Александре Локоте и генерал-лейтенанте Андрее Грищенко. Всех троих разыскивают по уголовной статье. Информация об этом была опубликована на сайте Министерства внутренних дел россии.

Игорь Колесник с 2013 по 2015 год возглавлял Оперативное командование "Север", а с 2016 по 2019 год был первым заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Украины.

Александр Локота сменил Колесника на должности главы ОК "Север" в 2015 году, а спустя год его назначили первым замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ. В 2017 году он стал заместителем начальника Генштаба.

Андрей Грищенко в разные годы был заместителем главнокомандующего ОК "Север", а также командующим войсками ОК "Юг" и замкомандующего Сухопутными войсками по боевой подготовке.

Как заявляет российский сайт РБК, в конце марта 2023 года Следственный комитет рф предъявил украинским генералам обвинения, утверждая, что якобы в результате их командования боевыми действиями на востоке Украины погибли более 1000 человек, и еще около тысячи были ранены.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что помимо Залужного МВД рф объявило в розыск еще и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Однако в Офисе президента лишь высмеяли такую информацию от страны-агрессора и сделали интригующее заявление.