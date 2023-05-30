Так он не "в коме"? россия объявила Залужного в розыск

Главком ВСУ появился и в базе розыска российского МВД

В россии после недель вранья о состоянии здоровья главкома ВСУ Валерия Залужного сами себя и опровергли. Там объявили в розыск нашего военного.

Об этом пишет "Медиазона", ссылаясь на данные с сайта МВД рф.

Журналисты напоминают, что еще в начале мая следственный комитет рф отчитывался, что заочно предъявил Залужному и другим украинским военачальникам обвинения из-за якобы "обстрелов мирного населения и гражданских объектов Донбасса". А теперь главком ВСУ появился и в базе розыска российского МВД.

Стоит отметить, что все это происходит на фоне многодневных фейков от российской пропаганды по поводу Залужного. Та за время отсутствия генерала на публике успела напридумывать различные фейки о нем. Например, на словах пропагандисты его "убивали в Херсоне" и "делали инвалидом после ранения", но после того как Залужный появился в новом видео, росСМИ в очередной раз опозорились.

Напомним, ранее мы писали о том, что американского сенатора объявили в розыск в рф.

Также мы сообщали, что росСМИ распространили очередной фейк про начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.