На россии продолжают плодить небылицы о действиях украинских разведчиков

В связи с тем, что действия Главного управления разведки (ГУР) под управлением Кирилла Буданова начинают представлять настоящую угрозу для врага, российские СМИ пытаются использовать любую возможность для дискредитации украинских разведчиков.

Так, в субботу, многие росСМИ распространили материал о том, что якобы "растущие амбиции ГУР начинают тревожить некоторые западные страны, даже несмотря на то, что они уважают профессионализм его агентов".

При этом ссылки делаются на публикацию в британской The Times, в которой автор, британский политолог Марк Галеотти, якобы пишет о том, что ЦРУ приходилось пытаться сдерживать Буданова от некоторых нападений на россию.

Кроме того, утверждается, что молдавский власти якобы власти просят американцев предостеречь ГУР от атак на оккупированное Приднестровье.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины под управлением генерал-майора Кирилла Буданова может стоять за последними диверсионными атаками в россии", — "цитируют" путинские СМИ британцев.

При этом россиян не смущает даже тот факт, что статья в The Times называется "How Ukrainian military spies are beating their Russian rivals" – "Как украинские военные шпионы побеждают своих российских соперников", а Марк Галеотти известен как эксперт по вопросам организованной преступности в рф.

Другими словами, россияне снова пытаются снова притянуть за уши противоположные по смыслу факты для того, чтобы опорочить украинцев.

Что, впрочем, не может не удивлять, ведь даже из интервью Кирилла Буданова Дмитрию Комарову кремлевские фейкометы сделали новые нарезки для того, чтобы вырвать из контекста слова главы ГУР МО и подставить их под другие вопросы – так они пытались показать, что глава украинской разведки будто бы угрожает жителям Крыма физическим уничтожением.

Однако фейковый ролик оказался настолько неумело сделанным, что люди в интернете начали над этим смеяться. А Дмитрий Комаров на своей странице был вынужден опубликовать видео со сравнением оригинала с кремлевской подделкой. Также он указал на немалое количество технических ошибок тех, кто делал этот фейк.

Поэтому росСМИ стоит перезапустить свои небылицы с заголовками о том, почему не на Западе, а в рф боятся Буданова и его людей – ведь нужно же хоть каким-то образом быть ближе к точке зрения автора статьи.

Впрочем, будем надеяться, что после украинского контрнаступления и других "приятных событий" у российских коллег появится шанс перестать врать своему читателю.