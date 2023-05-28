Тримайте його семеро: росЗМІ поширили черговий фейк про те, що "Захід боїться людей Буданова"

На росії продовжують плодити небилиці про дії українських розвідників

У зв’язку з тим, що дії Головного управління розвідки під керівництвом Кирила Буданова починають становити справжню загрозу для ворога, російські ЗМІ намагаються використати будь-яку можливість для дискредитації українських розвідників.

Так, у суботу, багато росЗМІ поширили матеріал про те, що нібито "зростаючі амбіції ГУР починають турбувати деякі західні країни, навіть незважаючи на те, що вони поважають професіоналізм його агентів".

При цьому посилання робляться на публікацію в британській The Times, в якій автор, британський політолог Марк Галеотті, нібито пише про те, що ЦРУ доводилося намагатися стримувати Буданова від деяких нападів на росію.

Крім того, стверджується, що молдавська влада нібито влада просить американців застерегти ГУР від атак на окуповане Придністров’я.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України під управлінням генерал-майора Кирила Буданова може стояти за останніми диверсійними атаками в Росії", - "цитують" путінські ЗМІ британців.

При цьому росіян не бентежить навіть той факт, що стаття в The Times називається "Як українські військові шпигуни перемагають своїх російських суперників", а Марк Галеотті відомий як експерт з питань організованої злочинності в Росії. .

Іншими словами, росіяни знову намагаються притягнути за вуха протилежні за змістом факти для того, щоб зганьбити українців.

Що, втім, не може не дивувати, адже навіть з інтерв’ю Кирила Буданова Дмитру Комарову кремлівські фейкомети зробили нові нарізки для того, щоб вирвати з контексту слова голови ГУР МО та поставити їх під інші питання – так вони намагалися показати, що голова української розвідки начебто загрожує жителям Криму фізичним знищенням.

Однак фейковий ролик виявився настільки невміло зробленим, що люди в інтернеті почали з цього сміятися. А Дмитро Комаров на своїй сторінці був змушений опублікувати відео з порівнянням оригіналу із кремлівською підробкою. Також він вказав на чимало технічних помилок тих, хто робив цей фейк.

Тому росЗМІ варто перезапустити свої небилиці із заголовками про те, чому не на Заході, а в росії бояться Буданова та його людей – адже треба хоч якимось чином бути ближчим до точки зору автора статті.

Втім, сподіватимемося, що після українського контрнаступу та інших "приємних подій" у російських колег з’явиться шанс перестати брехати своєму читачеві.