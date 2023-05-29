Американского сенатора объявили в розыск в рф: что вызвало истерику у пропагандистов (видео)

Грэм посетил Украину в третий раз с начала вторжения

Сенатор США Линдси Грэм столкнулся с российской машиной пропаганды. Он ответил на критику россии и истерику российских чиновников на якобы заявление сенатора о том, что смерть россиян – "самая удачная трата денег США".

Комментарий Грэма публикует Reuters. В преддверии Грэм в пятницу встречался с президентом Владимиром Зеленским в Киеве. В Офисе президента обнародовано видео, где Зеленский благодарит Грэма за помощь США в целом (38 миллиардов долларов с февраля 2022 года).

Однако видео не имело полной цитаты сенатора, который назвал американскую помощь "лучшими деньгами, которые мы когда-либо тратили". Грэм также отметил, что украинцы напоминают ему об американских друзьях, которые сражались до последнего "мы собирались быть свободными или умереть". На что Зеленский ответил, что украинцы тоже будут свободными. Потом Грэм сказал, что россияне умирают, на что Зеленский ответил, что это потому, что они пришли на украинскую территорию.

Однако россияне восприняли диалог так, будто речь шла об "удачной трате денег США на смерти россиян". На Грэма посыпались оскорбления на разном уровне.

Так, спикер Кремля дмитрий песков заявил, что "трудно представить больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов". Заместитель председателя российского Совбеза дмитрий медведев пошел дальше и назвал Грэма "старым дураком" и заявил, что в США тратят деньги на убийство сенаторов.

Слова медведева о Грэме

Грэм ответил на обвинения и отметил настойчивую работу российской пропаганды. Сенатор от республиканской партии также обратился в комментарии к медведеву. "Господин Медведев, если вы хотите, чтобы россияне прекратили гибнуть в Украине, выйдите. Остановите вторжение. Остановите военные преступления. Правда заключается в том, что вам и (президенту Владимиру) Путину безразлично российские солдаты", — цитирует его слова издания.

В россии сенатора Грэма уже прозвали сенатором-русофобом и объявили в розыск. Причиной розыска названа уголовная статья.

Карта розыска сенатора Грэма

Ранее "Телеграф" рассказывал о диалоге сенатора Грэма и госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу признания россии спонсором терроризма. Такой статус имел бы под собой жесткие санкции.