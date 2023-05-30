То він не "в комі"? росія оголосила Залужного в розшук
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Головком ЗСУ з’явився і в базі розшуку російського МВС
В росії після тижнів брехні про стан здоров’я головкому ЗСУ Валерія Залужного самі себе спростували. Там оголосили у розшук нашого військового.
Про це пише "Медіазона", посилаючись на дані з сайту МВС рф.
Журналісти нагадують, що ще на початку травня слідчий комітет рф звітував, що заочно звинуватив Залужного та інших українських воєначальників через нібито "обстріли мирного населення і цивільних об’єктів Донбасу". А тепер головком ЗСУ з’явився й у базі розшуку російського МВС.
Варто зазначити, що це відбувається на тлі багатоденних фейків від російської пропаганди з приводу Залужного. Та за час відсутності генерала на публіці встигла вигадати різні фейки про нього. Наприклад, на словах пропагандисти його "вбивали в Херсоні" і "робили інвалідом після поранення", але після того, як Залужний з’явився в новому відео, росЗМІ вкотре зганьбилися.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що американського сенатора оголосили в розшук у росії.
Також ми повідомляли, що росЗМІ поширили черговий фейк про начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.