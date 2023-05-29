Американського сенатора оголосили в розшук в рф: що викликало істерику в пропагандистів (відео)

Грем відвідав Україну втретє з початку вторгення

Сенатор США Ліндсі Грем зіткнувся з російською машиною пропаганди. Він відповів на критику росії і істерику російських посадовців на нібито заяву сенатора про те, що смерть росіян – "найвдаліша трата грошей США".

Коментар Грема публікує Reuters. Напередодні Грем у п'ятницю зустрічався з президентом Володимиром Зеленським у Києві. В Офісі президента оприлюднене відео, де Зеленський дякує Грему за допомогу США загалом (38 мільярдів доларів з лютого 2022).

Однак відео не мало повної цитати сенатора, який назвав американську допомогу "найкращими грошима, які ми коли-небудь витрачали". Грем також зазначив, що українці нагадують йому про американських друзів, які билися до останнього "ми збиралися бути вільними або померти". На що Зеленський відповів, що українці також будуть вільними. Далі Грем сказав, що росіяни вмирають, на що Зеленський відповів, що це тому, що вони прийшли на українську територію.

Проте росіяни сприйняли діалог так, начебто йшлося про "вдалу трату грошей США на смерті росіян". На Грема посипалися образи на різному рівні.

Так, спікер Кремля дмитро пєсков заявив, що "Важко уявити більшу ганьбу для країни, ніж мати таких сенаторів". Заступник голови російського Радбезу дмитро мєдведєв пішов далі і назвав Грема "старим дурнем" і заявив, що в США витрачають гроші на убивство сенаторів.

Слова мєдведєва про Грема

Грем відповів на звинувачення і відначив наполегливу роботу російської пропаганди. Сенатор від республіканської партії також звернувся в коментарі до медведєва. "Пане Медведєв, якщо ви хочете, щоб росіяни припинили гинути в Україні, вийдіть. Зупиніть вторгнення. Зупиніть воєнні злочини. Правда полягає в тому, що вам і (президенту Володимиру) Путіну байдуже до російських солдатів", — цитує його слова видання.

У росії сенатора Грема вже прозвали сенатором-русофобом та оголосили в розшук. Причиною розшуку названа кримінальна стаття.

Картка розшуку сенатора Грема

Раніше "Телеграф" розповідав про діалог сенатора Грема та держсекретаря США Ентоні Блінкена з приводу визнання росії спонсором тероризму. Такий статус мав би під собою найжорсткіші санкції.