"Почекайте трохи": у Зеленського висміяли росіян за оголошення в розшук Залужного та Сирського
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В Україні відреагували на оголошення в розшук Сирського та Залужного
У команді українського президента Володимира Зеленського відреагували на те, що в росії оголосили в розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.
Як заявив в ефірі телемарафону радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, такими діями керівництво рф дискредитує себе як країну без краплі адекватності.
За словами представника ОПУ, такий жест з боку силових органів рф виглядає як "день відкритих дверей" у спеціальних лікарських установах.
"Мені здається, що і Сирський, і Залужний особисто прийдуть до тих людей, які це написали, і поставить їм певні питання під час зустрічі", — зазначив він.
Подоляк не сумнівається, що така зустріч відбудеться. Він попросив росіян "трохи почекати".
Водночас заступник голови Міноборони України Ганна Маляр вважає, що оголошення у розшук Залужного та Сирського — це один із прийомів інформаційної війни.
Вона нагадала, як у 2014-2015 роках окупанти відкривали кримінальні провадження проти наших командувачів та комбригів.
Маляр упевнена, що такі дії росіян покликані вирішити два завдання:
- нівелювати статус України як жертви міжнародного злочину агресії та формально зрівняти їхні злочинні дії з нашими оборонними.
- психологічний тиск та деморалізація наших військових
При цьому вона вважає, що планам окупантів збутися не судилося.
"рф цією війною створила собі настільки токсичну репутацію і настільки втратила довіру, що будь-які звинувачення з її боку на адресу наших військових сприймаються як обтяжуюча обставина", — написала вона.
Зазначимо, що міністерство внутрішніх справросії пізніше оголосило в розшук і командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва.
Раніше "Телеграф" писав про те, що росЗМІ поширили черговий фейк про начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.