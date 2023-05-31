"Почекайте трохи": у Зеленського висміяли росіян за оголошення в розшук Залужного та Сирського

В Україні відреагували на оголошення в розшук Сирського та Залужного

У команді українського президента Володимира Зеленського відреагували на те, що в росії оголосили в розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

Як заявив в ефірі телемарафону радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, такими діями керівництво рф дискредитує себе як країну без краплі адекватності.

За словами представника ОПУ, такий жест з боку силових органів рф виглядає як "день відкритих дверей" у спеціальних лікарських установах.

"Мені здається, що і Сирський, і Залужний особисто прийдуть до тих людей, які це написали, і поставить їм певні питання під час зустрічі", — зазначив він.

Подоляк не сумнівається, що така зустріч відбудеться. Він попросив росіян "трохи почекати".

Водночас заступник голови Міноборони України Ганна Маляр вважає, що оголошення у розшук Залужного та Сирського — це один із прийомів інформаційної війни.

Вона нагадала, як у 2014-2015 роках окупанти відкривали кримінальні провадження проти наших командувачів та комбригів.

Маляр упевнена, що такі дії росіян покликані вирішити два завдання:

нівелювати статус України як жертви міжнародного злочину агресії та формально зрівняти їхні злочинні дії з нашими оборонними.

психологічний тиск та деморалізація наших військових

При цьому вона вважає, що планам окупантів збутися не судилося.

"рф цією війною створила собі настільки токсичну репутацію і настільки втратила довіру, що будь-які звинувачення з її боку на адресу наших військових сприймаються як обтяжуюча обставина", — написала вона.

Зазначимо, що міністерство внутрішніх справросії пізніше оголосило в розшук і командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Раніше "Телеграф" писав про те, що росЗМІ поширили черговий фейк про начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.