У мережі ажіотаж навколо "наїзда" Кличка на Залужного: що насправді сказав мер Києва (те саме відео)

Відеоролик із заявою мера Києва наробив галасу у соцмережах

У понеділок, 29 травня, після чергової масової атаки росіян на Київ, увечері в соцмережах почав активно поширюватися відеоролик, в якому міський голова Києва Віталій Кличко звертається із запитанням до головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, чому мешканці Москви не живуть у таких же умовах, як і кияни.

"Я тільки одного не можу зрозуміти, і це питання можу адресувати пану Залужному. Якщо столицю України росіяни можуть "кошмарити", чому мешканці Москви, столиці росії, відпочивають? Такі речі можна було б робити, щоб кожен із них відчував, що означає жити за таких умов, в яких живе Київ скоро вже півтора року", — згідно з відеозаписом, який публікується в соцмережах, сказав Кличко.

Виходячи з відео, про це він висловився в ефірі єдиного телемарафону українських новин, відповідаючи на запитання ведучої про те, чому останніми днями Київ зазнає масованих ударів.

Варто відзначити, що велику увагу до цього відео виявили блогери та telegram-канали, які пов’язуються з Офісом президента. Не секрет, що після приходу Зеленського до влади у 2019 році відносини між Кличком та Банковою були непростими. Оточення президента неодноразово намагалося усунути мера з посади голови КМДА. З початком повномасштабної війни Кличка таки позбавили частини повноважень, оскільки військову адміністрацію очолили військові. Наразі головою КМВА є генерал Сергій Попко.

При цьому деякі користувачі соцмереж вважають, що відео є фейком, тому що в ньому присутній "розсинхрон" між звуком і відеорядом: затримка між голосом Кличка і рухом його губ становить більше однієї секунди. Втім, така затримка цілком можлива у разі включення через Скайп чи подібних до нього сервісів.

При цьому варто зазначити, що ознайомитися з повним оригінальним відео цього включення Віталія Кличка в ефір телемарафону у кореспондентів "Телеграфа" не вийшло: запис ефіру телемарафону за 29.05.23 на YouTube-каналі "ТСН" не працював ні на початку доби 30 травня, ні станом на 5:30 вівторка. Замість відео висвічується напис "Немає запису цієї прямої трансляції".

Водночас у записі "Єдині новини онлайн від ICTV за 29.05.2023", який стартує з 7:46 ранку понеділка і триває до кінця доби 29 травня, включення Віталія Кличка в ефір також виявити не вдалося.

Як повідомлялося раніше, вдень 29 травня Київ зазнав чергового ракетного удару з боку росіян, які застосували ракети "Іскандер". Попередня атака відбулася всього 6 годинами раніше.