В сети ажиотаж вокруг "наезда" Кличко на Залужного: что на самом деле сказал мэр Киева (то самое видео)

Видеоролик с заявлением мэра Киева наделал шума в соцсетях

В понедельник, 29 мая, после очередной массовой атаки россиян на Киев, вечером в соцсетях начал активно распространяться видеоролик, в котором городской голова Киева Виталий Кличко обращается с вопросом к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, почему жители Москвы не живут в таких же условиях, как и киевляне.

"Я только одного не могу понять, и этот вопрос могу адресовать господину Залужному. Если столицу Украины россияне могут "кошмарить", почему жители Москвы, столицы россии, отдыхают? Такие вещи можно было бы делать, чтобы каждый из них чувствовал, что значит жить в таких условиях, в которых живет Киев скоро уже полтора года", — согласно публикуемой в соцсетях видеозаписи сказал Кличко.

Исходя из видео, об этом он высказался в эфире единого телемарафона украинских новостей, отвечая на вопрос ведущей о том, почему в последние дни Киев подвергается массированным ударам.

Стоит отметить, что большое внимание к данному видео проявили блогеры и telegram-каналы, связываемые с Офисом президента. Не секрет, что после прихода Зеленского к власти в 2019 году отношения между Кличко и Банковой были непростыми. Окружение президента неоднократно пыталось отстранить мэра от должности главы КГГА. С началом полномасштабной войны Кличко таки лишили части полномочий, поскольку военную администрацию возглавили военные. В настоящее время главой КГВА является генерал Сергей Попко.

При этом некоторые пользователи соцсетей считают, что видео является фейком, так как в нем присутствует "рассинхрон" между звуком и видеорядом: задержка между голосом Кличко и движением его губ составляет более одной секунды. Впрочем, такая задержка вполне возможна в случае включения через Скайп или подобные ему сервисы.

При этом стоит отметить, что ознакомиться с полным оригинальным видео данного включения Виталия Кличко в эфир телемарафона у корреспондентов "Телеграфа" не вышло: запись эфира телемарафона за 29.05.23 на YouTube-канале "ТСН" не работала ни в начале суток 30 мая, ни по состоянию на 05:30 вторника. Вместо видео высвечивается надпись "Нет записи этой прямой трансляции".

Вместе с тем в записи "Єдині новини онлайн від ICTV за 29.05.2023", которая стартует в 7:46 утра понедельника, 29 мая, и продолжается до конца суток, включения Виталия Кличко в эфир также обнаружить не удалось.

Как сообщалось ранее, днем 29 мая Киев подвергся очередному ракетному удару со стороны россиян, которые применили ракеты "Искандер". При том, предыдущая атака произошла всего 6 часами ранее.