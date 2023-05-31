Москві приготуватися: у "Свободі Росії" збирають військо для штурму кремля

У ЛСР поділилися планами на майбутнє

Легіон "Свобода Росії" ставить за мету атаку на Москву і штурм кремля, проте для цього їм необхідно зайняти плацдарм на території рф.

Як розповів в інтерв’ю The Times командир ЛСР з позивним "Цезар", вже є тисячі добровольців з усіх куточків рф, які хочуть приєднатися до Легіону.

За його словами, у планах ЛСР проводити рейди прикордонними областями доти, доки не вдасться набрати сили для проведення штурму Москви.

В цей час, за словами Цезаря, Легіон є батальйоном (до 1000 осіб) і має на своєму озброєнні міномети, бронемашини, ПЗРК, ПТРК і безпілотники.

"Ми проводитимемо ці рейди доти, доки у нас не з’явиться свій шматок російської території, щоб до нас могли приєднатися справжні російські сини та дочки, справжні патріоти", — сказав він.

Після цього "Свобода Росії" зможе швидко наростити свою чисельність і розпочати наступ на кремль. "Цезар" також додав, що недавній рейд на Бєлгородську область мав на меті не лише підтримати контрнаступ ЗСУ, а й сприяти вербувальній кампанії, а також мотивувати росіян до повалення путінського режиму.

Нагадаємо, раніше "Цезар" розповідав "Телеграфу" про те, що рейди ЛСР показали, що кордон рф з Україною взагалі нічим не захищений.