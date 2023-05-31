Москве приготовиться: в "Свободе России" собирают войско для штурма кремля

В ЛСР поделились планами на будущее

Легион "Свобода России" ставит целью атаку на Москву и штурм кремля, однако для этого им необходимо занять плацдарм на территории рф.

Как рассказал в интервью The Times командир ЛСР с позывным "Цезарь", уже есть тысячи добровольцев со всех уголков рф, которые хотят присоединиться к Легиону.

По его словам, в планах ЛСР проводить рейды по пограничным областям до тех пор, пока не удастся набрать силы для проведения штурма Москвы.

В настоящее время, по словам "Цезаря", Легион является батальоном (до 1000 человек) и имеет на своем вооружении минометы, бронемашины, ПЗРК, ПТРК и беспилотники.

"Мы будем проводить эти рейды до тех пор, пока у нас не появится свой кусок российской территории, чтобы к нам могли присоединиться настоящие российские сыновья и дочери, настоящие патриоты", — сказал он.

После этого, "Свобода России" сможет быстро нарастить свою численность и начать наступление на кремль. "Цезарь" также добавил, что недавний рейд на Белгородскую область имел целью не только поддержать контрнаступление ВСУ, но и поспособствовать вербовочной кампании, а также мотивировать россиян к свержению путинского режима.

Напомним, ранее "Цезарь" рассказывал "Телеграфу" о том, что рейды ЛСР показали, что граница рф с Украиной вообще ничем не защищена.