Субіанто озвучив практично весь список забаганок кремля

Лояльні щодо кремля країни активно просувають свої ідеї по досягненню миру в Україні — це вже зробив Китай, слідом за ним Африка, а тепер міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто на форумі безпеки в Сінгапурі "Діалог Шангрі-Ла" запропонував "мирний план" щодо врегулювання війни росії проти України. Він передбачає припинення вогню, створення демілітаризованої зони та розміщення миротворців ООН.

Трансляція його промови велася на сайті заходу.

"Перше – припинення вогню… Друге – відведення сил на 15 км від своїх позицій для створення нової демілітаризованої зони", – сказав Субіанто.

Він додав, що в цій зоні мають бути розміщені миротворчі сили ООН та заявив, що Індонезія готова взяти участь у подібній місії.

Також Міністр оборони Індонезії висловив думку, що ООН має організувати референдум, щоб "об’єктивно з’ясувати побажання більшості жителів різних спірних районів". За його словами, цей підхід уже нібито "продемонстрував свою ефективність в історії", навівши за приклад Корейський півострів.

"Так, конфлікт у Кореї все ще потребує постійного вирішення. Однак упродовж 50 років ми маємо хоч якийсь світ, що набагато краще, ніж масові руйнування та вбивства безневинних людей", – сказав він.

Крім того, Субіанто закликав "не покладати провину на якусь зі сторін". Він вважає, що "кожна сторона впевнена у своїй правоті" та "є дві версії конфлікту".

Раніше "Телеграф" розповідав, чому колишній посол США в Україні, директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Гербст вважає, що "мирний план" Китаю є подарунком путіну.