Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, голова Луганської ВДА (2015-2016), керівник та засновник волонтерської групи "Народний тил" Георгій Тука пояснив "Телеграфу" позицію Китаю щодо війни в Україні

Спеціальний представник Китайської Народної Республіки (КНР) Лі Хуей, який нещодавно побував у Києві, під час свого європейського вояжу нібито пропонував тим, з ким вів переговори, відмовитися від підтримки України, визнати наші окуповані території частиною рф, підтримати ідею "заморозки" конфлікту.

І хоч у Пекіні заперечують подібне, диму без вогню, як відомо, не буває.

А тут ще у західній пресі все частіше пишуть про те, що Україна має обов’язково перемогти у найближчі півроку. А тому, мовляв, доведеться сідати за стіл переговорів з рф.

Подібні статті говорять про те, що така думка має місце навіть серед наших партнерів. Часто ми, розглядаючи допомогу ззовні, перебуваємо в рожевих окулярах, дивлячись світ з погляду тих рішень, які приймаються тими чи іншими країнами виключно цьому етапі.

Але не слід забувати, що в кожній країні є різновекторні сили, зокрема проросійські. Є сили, які прагнуть швидше завершити цю війну будь-яким можливим способом. У тому числі, за рахунок втрати Україною частини її території. Ці сили не цікавить доля нашої країни. Їм важливо, щоб швидше "все закінчилося", санкції з Росії знялися, відновилися торгові та бізнес-відносини.

Саме таку "третю позицію", на мою думку, займає Китай. Тому до т.зв. "Мирним ініціативам" КНР я ставлюся негативно. Нічого у ракурсі відновлення справедливого світу, в чому зацікавлена Україна, я в ініціативах Пекіна не бачу. І маю величезні сумніви щодо майбутнього подібних "мирних планів".