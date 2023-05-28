"Мирний план" Китаю — це подарунок путіну — Джон Гербст про Україну в НАТО і перемовини з росією

Джон Гербст не вважає, що зараз є умови для переговорів між Києвом та москвою

Колишній посол США в Україні, директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Гербст в бліц-інтерв’ю "Телеграфу" розповів, чому виборча кампанія у Сполучених Штатах не змінить підтримку України, чому критикує "мирний план" Китаю та чи є перспектива перемовин у майбутньому.

Гарантії безпеки для України — це виключно вступ до НАТО, на вашу думку, чи це можуть бути якісь інші союзи чи гарантії?

Найкращий варіант — це НАТО, і 5-та стаття. Але, якщо Вашингтон та інші столиці були б готові надати такі гарантії, цього б також було б достатньо. Втім поки що США не готові на це піти. Інші країни не готові надавати жодні гарантії без участі Америки.

Щодо перемовин, про можливості яких періодично говорять різні світові лідери і політики, як ви бачите цю ситуацію? Навіщо це просувають і чи дійсно вони можуть бути у майбутньому?

Будь-яка війна, і ця не стане виключенням, завершується перемовинами. Але поки передчасно про це говорити. Точніше говорити можна про що завгодно, але не варто очікувати реальних переговорів. Перемовини можливі, коли обидві сторони у війні мають якесь спільне уявлення про їх результати. Але поки ідея путіна — це взяти під контроль Україну. Ідея Зеленського — це незалежна та стабільна Україна. Це точно різні бачення.

Китай просуває свої мирні ініціативи та пропозиції, що ви думаєте про них?

Такі пропозиції — це східний жарт. Китай є другом росії, попри злочинну війну, яку Кремль веде в Україні. Їхній так званий "мирний план" — це подарунок Путіну. Це не справжній мирний план, а схема для успіху російської агресії в Україні.

Доки путін слабкий, доки його армія не може перемогти на полі бою, не може досягнути проривів на українських територіях, з’являється цей так званий план.

На вашу думку, чи вплине виборча кампанія і зростаюча напруга між Республіканською та Демократичною партіями на допомогу Україні, особливо, наступного року?

Поки підтримка Америки для України досить потужна. Більшість представників і демократичної і республіканської партій підтримують Україну. Вони розуміють, що тут є великі американські інтереси. Що перемога України служить американським інтересам. Але підтримка Україні серед демократів сильніша, ніж серед республіканців. Є невелика частина республіканців, які взагалі не розбираються у зовнішній політиці Америки і не розуміють, що загроза від путіна це не лише загроза для України. Це також загроза для Америки.

Маєте на увазі MAGA (умовні трампісти)?

MAGA це одне слово, є частина близьких до Трампа людей. Вони вважають, що Америка не має захищати свої інтереси в Україні. Але це лише невелика частина і що важливо: ця частина не збільшується. Наразі вони слабкіші, ніж були раніше.