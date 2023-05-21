Лідери країн Африки хочуть переговорів із росією та Україною: посередник розповів, що і коли обговорять

Африка має свій інтерес у переговорах

Делегація представників шести африканських країн наступного місяця розпочне проведення переговорів з Києвом та Москвою щодо "мирного процесу".

Як інформує AP, одним з головних питань, яке цікавить африканські країни, це способи купити критично необхідні добрива у росії, що знаходиться під санкціями.

Головний перемовник групи Жан-Ів Олів’є зазначив, що обговорення також стосуватимуться питань збільшення постачання зерна з України, а також проведення обмінів полоненими, в яких вони можуть виступити посередниками.

Сам Олів’є в неділю перебував у Москві, після чого планує вирушити до Києва, щоб обговорити питання, пов’язані із прибуттям делегації перемовників.

Сам переговорний процес, за його словами, швидше за все розпочнеться вже у червні.

До складу делегації увійдуть президенти Південної Африки, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди та Замбії. Переговори були схвалені США, ЄС, ООН, Африканським союзом та Китаєм.

"Немає гарантій, що ми досягнемо успіху, але на цей час росія і Україна прийняли делегацію, яка спеціально прибула до їхніх країн, щоб поговорити про мир", — сказав Олів’є.

Африканський континент сильно постраждав через російське вторгнення в Україну, оскільки багато країн залежать від добрив, що імпортуються з росії. Хоча вони не опинилися під санкціями, проте під обмеження потрапило багато російських суден, тобто доставити вантаж до Африки виявилося не так і просто. Крім того, багато хто з них виявився нездатним розрахуватися за добрива через те, що росію відключили від SWIFT.

"Ми сподіваємося, що в цьому випадку ми заручимося підтримкою росіян щодо зерна з України, і ми заручимося підтримкою українців, щоб знайти можливі способи платити за постачання для російських добрив", — сказав Олів’є.

Як раніше повідомляв "Телеграф", секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що різні країни зацікавлені в тому, щоб Україна розпочала переговори з росією, у світі з цього питання "організувалася велика кампанія".