Лидеры стран Африки хотят переговоров с россией и Украиной: посредник рассказал, что и когда обсудят

У Африки есть свой интерес в переговорах

Делегация представителей шести африканских стран в следующем месяце начнет проведение переговоров с Киевом и Москвой по "мирному процессу".

Как информирует AP, одним из главных вопросов, который интересует африканские страны это способы купить критически необходимые удобрения у находящейся под санкциями россии.

Главные переговорщик группы Жан-Ив Оливье отметил, что обсуждения также будут касаться вопросов увеличения поставок зерна из Украины, а также проведения обменов пленными, в которых они могут выступить посредниками.

Сам Оливье в воскресенье находился в Москве, после чего планирует отправиться в Киев, чтобы обсудить вопросы, связанные с прибытием делегации переговорщиков.

Сам переговорный процесс, по его словам, скорее всего начнется уже в июне.

В состав делегации войдут президенты Южной Африки, Сенегала, Египта, Республики Конго, Уганды и Замбии. Переговоры были одобрены США, ЕС, ООН, Африканским союзом и Китаем.

"Нет гарантий, что мы добьемся успеха, но на данный момент россия и Украина приняли делегацию, специально прибывшую в их страны, чтобы поговорить о мире", — сказал Оливье.

Африканский континент сильно пострадал из-за российского вторжения в Украину, поскольку многие страны зависят от удобрений, которые импортируются из россии. Хотя они не оказались под санкциями, однако под ограничения попали многие российские суда, то есть доставить груз до Африки оказалось не так уж и просто. Кроме того, многие из них оказались неспособными рассчитаться за удобрения, из-за того, что россию отключили от SWIFT.

"Мы надеемся, что в этом случае мы заручимся поддержкой россиян в отношении зерна из Украины, и мы заручимся поддержкой украинцев, чтобы найти возможные способы платить за поставки для российских удобрений", — сказал Оливье.

Как ранее сообщал "Телеграф", секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что различные страны заинтересованы в том, чтобы Украина начала переговоры с россией, в мире по этому вопросу "организовалась большая кампания".