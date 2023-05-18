Ще одні спецпосланці: Україна та росія прийняли пропозицію Папи Римського - ЗМІ

Київ та москва готові прийняти перемовників від Ватикану

Україна та росія погодилися на пропозицію Папи Римського Франциска прийняти спеціальних посланців, щоб обговорити перемир’я під час повномасштабної війни.

Про це заявив Кардинал Ватикану Маттео Зуппі, пише ватиканський інформаційний портал Il Sismografo.

"Попередні питання дуже складні, і поки прогрес видається дуже обмеженим. Проте в останні тижні деякі важливі сценарії змінилися", - йдеться у повідомленні.

Так, до Москви як спецпосланця можуть відправити нинішній префект декастерії у справах Східних церков архієпископ Клаудіо Гуджеротті. А Київ тим часом може прийняти голову Конференції італійських єпископів кардинала Маттео Марію Дзуппі.

Зазначимо, що раніше у росію та Україну спецпосланця відправив Китай. Ним став спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей, який у період з 2009 до 2019 року обіймав посаду посла КНР у рф. Його візит до Києва відбувся 16-17 травня, під час нього Хуей зустрівся з главою МЗС Дмитром Кулебою, а також поговорив із начальником ГУР МО Кирилом Будановим та кількома міністрами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 18 травня Лі Хуей зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Перемовник заявив, що Китай допомагатиме у межах своїх можливостей.