Еще одни спецпосланники: Украина и россия приняли предложение Папы Римского - СМИ

Киев и москва готовы принять переговорощиков от Ватикана

Украина и россия согласились на предложение Папы Римского Франциска принять специальных посланников, чтобы обсудить перемирие в ходе полномасштабной войны.

Об этом заявил Кардинал Ватикана Маттео Зуппи, пишет ватиканский информационный портал Il Sismografo.

"Предварительные вопросы очень сложны, и пока прогресс представляется очень ограниченным. Однако в последние недели некоторые важные сценарии изменились", — говорится в сообщении.

Так, в москву в качестве спецпосланника могут бы отправить нынешний префект декастерии по делам Восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти. А Киев тем временем может принять у себя глава Конференции итальянских епископов кардинала Маттео Марию Дзуппи.

Отметим, что ранее в россию и Украину спецпосланника отправил Китай. Им стал спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, который в период с 2009 по 2019 года занимал должность посла КНР в рф. Его визит в Киев состоялся 16-17 мая, в ходе него Хуэй встретился с главой МИД Дмитрием Кулебой, а также поговорил с начальником ГУР МО Кириллом Будановым и несколькими министрами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 18 мая Ли Хуэй встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговорщик заявил, что Китай будет помогать в рамках своих возможностей.