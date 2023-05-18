Інакше — переговори з росією: західні ЗМІ назвали дедлайн завершення війни

У США вважають, що Україні потрібно скористатися своїм шансом найближчим часом

Для України найближчі п’ять місяців можуть відіграти вирішальну роль у війні проти російських окупантів. Якщо останнім шансом не скористатися, то українській владі доведеться сідати за стіл переговорів із росією.

Про це йдеться у матеріалі американського видання Financial Times.

"Деякі союзники, які підтримують регулярні контакти зі США з питання України, кажуть, що Вашингтон вважає наступні п’ять місяців вирішальними для конфлікту і останнім реальним шансом для Києва змінити ситуацію на місцях", — пише автор статті.

З посиланням на чиновників адміністрації президента США Джо Байдена видання пише, що союзники Києва почали побоюватися, що найближчим часом вони досягнуть максимуму у питанні військової допомоги ЗСУ.

У статті зазначають, що затверджених на сьогоднішній день пакетів допомоги для України має вистачити для забезпечення армії протягом п’яти місяців. Водночас, один із співрозмовників видання висловив думку, що зберегти підтримку на поточному рівні Захід зможе протягом двох років.

Як пише FT, якщо Київ не досягне успіхів на полі бою у зазначені терміни, то Захід до осені може почати чинити "величезний тиск" на Україну з метою початку переговорів.

Раніше Телеграф писав про те, що Китай може підштовхнути Україну до того, щоб сісти за стіл переговорів з окупантами.