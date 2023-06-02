Зеленський провів Ставку: обговорювали чотири питання, по одному – "без деталей"

Відбулося чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача

Під час чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача обговорювали чотири питання. Однією з тем для обговорення була ситуація із закритими укриттями в Україні, через що у Києві під час обстрілу загинули люди.

За підсумками засідання президент України Володимир Зеленський заявив, що він доручив міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин провести повну ревізію всіх захисних споруд столиці.

Аналогічний звіт щодо України він також чекає від міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. На це Зеленський виділив їм десять днів.

"Друге питання — комплексний розгляд стану нашої ППО. Її потреби для відображення загроз із землі, з моря, з повітря. Шляхи вдосконалення з урахуванням наявних ресурсів, надходжень від партнерів та власного виробництва.

Питання третє. Фронт. Без деталей.

Питання четверте. Питання четверте. Всеохопна доповідь розвідки щодо країн, які допомагають РФ не просто обходити санкції, а й нарощувати виробництво ракет та дронів в умовах війни", — написав він.

Щодо останнього питання Зеленський зазначив, що зараз Україна "готує відповідні рішення".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що влада Києва просить киян приєднатися до перевірок укриттів.