Зеленский провел Ставку: обсуждали четыре вопроса, по одному - "без деталей"

Состоялось очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего

Во время очередного заседание Ставки верховного главнокомандующего обсуждали четыре вопроса. Одной из тем для обсуждения была ситуация с закрытыми убежищами в Украине, из-за чего в Киеве во время обстрела погибли люди.

По итогам заседания президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он поручил министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышину провести полную ревизию всех защитных сооружений столицы.

Аналогичный отчет по Украине он также ждет от министра внутренних дел Украины Игоря Клименко. На это Зеленский выделил им 10 дней.

"Второй вопрос — комплексное рассмотрение состояния нашей ПВО. Ее потребности для отражения угроз с земли, с моря, с воздуха. Пути усовершенствования с учетом имеющихся ресурсов, поступлений от партнеров и собственного производства.

Вопрос третий. Фронт. Без деталей.

Вопрос четвертый. Всеобъемлющий доклад разведки по странам, помогающим рф не просто обходить санкции, но и наращивать производство ракет и дронов в условиях войны", — уточнил глава государства.

По последнему вопросу Зеленский отметил, что сейчас Украина "готовит соответствующие решения".

Ранее "Телеграф" сообщал, что власти Киева просят киевлян присоединиться к проверкам убежищ.