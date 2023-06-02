Окупанти могли просунутися на Харківщині: свіжі карти боїв в Україні

Бойова активність у районі Бахмута знизилася, виникло тимчасове затишшя

Триває 464 день повномасштабної війни з російськими окупантами, бої йдуть по всій лінії фронту. Ворог продовжив наступ на рубежі Сватово-Куп’янськ та міг захопити село Масютівка Харківської області.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Схід України

За повідомленням Генштабу, українські війська відбили атаки РФ на захід від Масютівки та у напрямку Стельмахівки. На думку аналітиків, ця згадка про атаки на захід від Масютівки, ймовірно, вказує на те, що росіяни захопили цей населений пункт раніше. За минулу добу підрозділи сил оборони відбили 19 ворожих атак.

Російські джерела стверджували, що окупанти захопили Масютівку ще 15 травня. Геолокаційні кадри, опубліковані 31 травня, показують, що окупанти трохи просунулися на південний схід від неї.

Карта боїв у Луганській області

Донецька область

Карта боїв у Донецькій області

Темпи наступальних дій росії та України в районі Бахмута станом на 1 червня були низькими. У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти безуспішно наступали в районі Оріхово-Василівки та Білої Гори.

Карта боїв на Бахмутському напрямі

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що російські війська перейшли до оборони, зменшили активні дії та посилили артилерійський вогонь. За даними заступника міністра оборони України Ганни Маляр, українські війська зберігають контроль над південно-західною околицею та в’їздом до Бахмуту.

Південь України

Генштаб України та ОК "Південь" повідомили, що росіяни ведуть оборону у Херсонській та Запорізькій областях. Водночас, вони регулярно обстрілюють українські позиції.При цьому на Таврійському напрямку українська артилерія завдала 832 ударів за останні 24 години. Про це повідомив командувач угрупування ЗСУ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Ситуація у Запорізькій області на карті

Українські війська продовжують діяти на островах дельти річки Дніпро. На геолокаційних кадрах помітні удари артилерії рф по українських силах – ймовірно, розвідувальним елементам – у північно-західній частині острова Великий Потьомкін.

Ситуація у Херсонській та Миколаївській областях на карті

Як повідомляв "Телеграф", російські окупанти в черговий раз завдали масованого ракетного удару по Києву в ніч проти п’ятниці, 2 червня. Завдяки майстерності українських бійців протиповітряної оборони в небі було ліквідовано понад 30 цілей супротивника. Інформації про руйнування та постраждалих немає.