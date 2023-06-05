TikTok знімати? кадиров розсмішив планами зачистити Бєлгородщину від "терористів"

кадиров зібрався захищати Бєлгородську область

Голові Чеченської республіки рамзану кадирову стало тривожно через події у Бєлгородській області, де активно діють бійці РДК та Легіону "Свобода Росії".

У своєму новому зверненні окупант заявив, що його чеченські підрозділи "могли б розібратися з терористами, котрі вторглися на територію Бєлгородської області".

кадиров заявив, що для ліквідації "терористів" потрібні особливі знання та підготовка, яку нібито мають чеченські бійці.

"Оснащені новітньою технікою, навчені, екіпіровані безвідмовною зброєю і готові виконати будь-який наказ Верховного Головнокомандувача заради захисту нашої держави та наших громадян. Це було б гарним рішенням. Тому ми готові та чекаємо наказу!" — сказав він.

У мережі вже активно обговорюють плани кадирова та нагадують йому, як чеченські бойовики неодноразово зазнавали поразок на українській землі. Зокрема, кадирову нагадали про "Київ за три дні", про що він марив з початку війни.

Раніше "Телеграф" писав про те, що кадиров може мати проблеми з наркотиками.