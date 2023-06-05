TikTok снимать? кадыров рассмешил планами зачистить Белгородщину от "террористов"
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кадыров собрался защищать Белгородскую область
Главе Чеченской республики рамзану кадырову стало тревожно за события в Белгородской области, где активно действуют бойцы РДК и Легиона "Свобода России".
В своем новом обращении оккупант заявил, что его чеченские подразделения "могли бы разобраться с террористами, вторгнувшимися на территорию Белгородской области".
кадыров заявил, что для ликвидации "террористов" нужны особые знания и подготовка, которой якобы обладают чеченские бойцы.
"Оснащённые новейшей техникой, обученные, экипированные безотказным оружием и готовые выполнить любой приказ Верховного Главнокомандующего ради защиты нашего государства и наших граждан. Это было бы хорошим решением. Поэтому мы готовы и ждём приказа!" — сказал он.
В сети уже активно обсуждают планы кадырова и напоминают ему, как чеченские боевики неоднократно терпели поражения на украинской земле. В частности, кадырову напомнили про "Киев за три дня", о чем он бредил с начала войны.
Ранее "Телеграф" писал о том, что у кадырова могут быть проблемы с наркотиками.