"Було б несправедливо": Зеленський розповів, де зараз його діти

Зеленський не вивозив своїх дітей із України

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, чому відмовився вивозити свою сім’ю під час повномасштабної війни з росією. За словами українського лідера, йому складно уявити, як жити на великій відстані від близьких людей.

В інтерв’ю німецькому виданню Bild Зеленський розповів, що всі його діти залишаються на території України. Зі зрозумілих причин він не став говорити, де саме знаходиться його родина.

"Мої діти в Україні, моєму синові 10 років, і він в Україні. Його могли вивезти за кордон, але ні я, ні моя дружина про це не думали", — сказав український лідер.

За словами Зеленського, було б максимально несправедливо, якби його діти зараз перебували за кордоном чи засмагали на пляжі, доки у країні такий складний час.

"Звичайно, мої діти бояться. Ми любимо один одного, і дуже складно уявити, як би ми жили без одного", — завершив він.

Для довідки. У Володимира Зеленського та його дружини Олени Зеленської двоє дітей: 18-річна дочка Олександра та 10-річний син Кирило.

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