"Якщо податківці охреніли – розберуся": Зеленський пообіцяв допомогу бізнесу та заспокоїв щодо енергетики

Володимир Зеленський пообіцяв вирішити питання щодо тиску на бізнес, але вважає, що підприємці не повинні залишати Україну

Володимир Зеленський прокоментував тиск на бізнес, через що багато підприємців змушені були емігрувати. Він зізнався, що зараз більше часу приділяє міжнародному співробітництву та постачанню зброї, але пообіцяв розібратися, "якщо податківці охреніли".

Про це він заявив під час спілкування із журналістами у вівторок, 6 червня, передає кореспондент "Телеграфа". Президент також прокоментував питання з електрикою та майбутніми відключеннями.

Главу держави запитали про конкретні кроки, які робляться або можуть робитися, щоб промисловці не виїжджали з країни через високі податки та інші перепони. Президент пообіцяв розібратися.

"Усі деталі мені невідомі. Я зараз займаюся міжнародними питаннями та зброєю, але всі виклики важливі, і економічні також, якщо податківці охреніли – я розберуся", — сказав Володимир Зеленський.

Він пообіцяв завтра, 7 червня, поставити це питання та вислухати доповіді щодо цієї галузі. І якщо щось відбувається не згідно із законом, є рейдерські захоплення чи інші порушення, то глава держави має намір вирішити це питання.

Також він додав, що питання електроенергії складне. Але йому незрозуміло, чому бізнес емігрує, прикриваючись зростанням цін на електрику, адже в Європі воно коштує в рази дорожче, ніж в Україні. Зеленський наголосив, що не може зі 100% упевненістю сказати, що восени-взимку не буде відключень світла. Якщо бізнесу в Україні потрібна стабільна електрика, то він має залишатися в країні та боротися проти росії, іншого шляху немає.

"Ми робимо все, щоб блекауту не було, ми точно будемо сильнішими, ніж минулої зими... З багатьма державами побудовано логістику. Я їздив до Саудівської Аравії, є країни арабського світу, які, якщо ми матимемо дефіцит енергетики, допомагатимуть. А може, до зими вже переможемо", — резюмував глава держави.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні затвердили новий тариф на світ. Попередній тариф визнаний збитковим і ціну підняли до 2,64 грн/кВт-год.