Світло в Україні подорожчає майже вдвічі вже з 1 червня - ЗМІ

Кабмін ухвалив рішення про збільшення тарифу на меншу величину, ніж пропонувала Нацкомісія

Український Кабмін поставив крапку навколо багатомісячних дискусій щодо підвищення тарифів на електроенергію і таки вирішив підняти ціни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на власні джерела.

Як стало відомо, міністр енергетики Герман Галущенко терміново вніс на розгляд Кабміну постанову про підвищення тарифу на електроенергію для населення. Чиновник обґрунтував зростання цін тим, що країні необхідні кошти на відновлення інфраструктури після російських обстрілів.

При цьому, стверджується в матеріалі, ухвалу уряду вже схвалили. І так із 1 червня українцям доведеться платити тепер удвічі більше за електроенергію. Якщо раніше тариф для домашніх споживачів становив 1,44-1,68 грн., то вже з нового місяця ціна підніметься до 2,64 грн/кВт-год.

При цьому наголошується, що Кабмін ухвалив рішення про збільшення тарифу на трохи меншу величину, ніж пропонувала Нацкомісія (до 2,88 грн.).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "БізнесТелеграф" поговорив з першим заступником голови комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексієм Кучеренком про тарифи на електроенергію.