Свет в Украине подорожает почти в два раза уже с 1 июня - СМИ
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Кабмин принял решение об увеличении тарифа на чуть меньшую величину, чем предлагала Нацкомиссия
Украинский Кабмин поставил точку вокруг многомесячных дискуссий по поводу повышения тарифов на электроэнергию и все-таки решил поднять цены.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники.
Как стало известно, министр энергетики Герман Галущенко в срочном порядке внес на рассмотрение Кабмина постановление о повышении тарифа на электроэнергию для населения. Чиновник обосновал подъем цен тем, что стране необходимы средства на восстановление инфраструктуры после российских обстрелов.
При этом, утверждается в материале, постановление правительства уже одобрили. И так с 1 июня украинцам придется платить теперь вдвое больше за электроэнергию. Если раньше тариф для домашних потребителей составлял 1,44-1,68 грн., то уже с нового месяца цена поднимется до 2, 64 гривен/кВт-час.
При этом, отмечается, что Кабмин принял решение об увеличении тарифа на чуть меньшую величину, чем предлагала Нацкомиссия (до 2,88 грн.).
Напомним, ранее мы писали о том, что БизнесТелеграф" побеседовал с первым заместителем главы комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексеем Кучеренко о тарифах на электроэнергию