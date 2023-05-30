Свет в Украине подорожает почти в два раза уже с 1 июня - СМИ

Кабмин принял решение об увеличении тарифа на чуть меньшую величину, чем предлагала Нацкомиссия

Украинский Кабмин поставил точку вокруг многомесячных дискуссий по поводу повышения тарифов на электроэнергию и все-таки решил поднять цены.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники.

Как стало известно, министр энергетики Герман Галущенко в срочном порядке внес на рассмотрение Кабмина постановление о повышении тарифа на электроэнергию для населения. Чиновник обосновал подъем цен тем, что стране необходимы средства на восстановление инфраструктуры после российских обстрелов.

При этом, утверждается в материале, постановление правительства уже одобрили. И так с 1 июня украинцам придется платить теперь вдвое больше за электроэнергию. Если раньше тариф для домашних потребителей составлял 1,44-1,68 грн., то уже с нового месяца цена поднимется до 2, 64 гривен/кВт-час.

При этом, отмечается, что Кабмин принял решение об увеличении тарифа на чуть меньшую величину, чем предлагала Нацкомиссия (до 2,88 грн.).

Напомним, ранее мы писали о том, что БизнесТелеграф" побеседовал с первым заместителем главы комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексеем Кучеренко о тарифах на электроэнергию