Рус

Війна — день 468: Україна намагається локалізувати наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Бої за Україну тривають 469 днів
Бої за Україну тривають 469 днів

Оперативно про головне 7 червня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 469 днів. Уся країна намагається мінімізувати наслідки страшної техногенної катастрофи, влаштованої окупантами — підриву Каховської ГЕС у Херсонській області. При цьому бої з армією вторгнення також не припиняються на хвилину.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 7 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Кожен російський теракт, включно з підривом Каховської ГЕС, лише збільшує суму репарацій, які рф виплатить за скоєні злочини, а не за шанси окупантів залишитися на українській землі, заявив президент України Володимир Зеленський.

Дізнатися про головні події 4 червня можна у публікації: Війна — день 466: окупанти активізувалися на Харківщині та продовжують ракетний терор

З даними за 5 червня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 467: окупанти намагаються наступати на Харківщині, а партизани "господарюють" у росії

Про те, що відбувалося 6 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 468: росіяни підірвали Каховську ГЕС, ЗСУ просуваються під Бахмутом

Теги:
#Україна #Росія #Війна