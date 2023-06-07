Війна — день 468: Україна намагається локалізувати наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС

Оперативно про головне 7 червня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 469 днів. Уся країна намагається мінімізувати наслідки страшної техногенної катастрофи, влаштованої окупантами — підриву Каховської ГЕС у Херсонській області. При цьому бої з армією вторгнення також не припиняються на хвилину.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 7 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Кожен російський теракт, включно з підривом Каховської ГЕС, лише збільшує суму репарацій, які рф виплатить за скоєні злочини, а не за шанси окупантів залишитися на українській землі, заявив президент України Володимир Зеленський.

Дізнатися про головні події 4 червня можна у публікації: Війна — день 466: окупанти активізувалися на Харківщині та продовжують ракетний терор

З даними за 5 червня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 467: окупанти намагаються наступати на Харківщині, а партизани "господарюють" у росії

Про те, що відбувалося 6 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 468: росіяни підірвали Каховську ГЕС, ЗСУ просуваються під Бахмутом