Вдають, що все "за законом": у росії ухвалили нахабне рішення щодо Азовського моря

росія продовжує приймати незаконні рішення

У росії ухвалили цинічне рішення щодо Азовського моря, згідно з яким у зв’язку з "прийняттям до складу рф" окупованих територій Донецької, Запорізької та Херсонської областей, воно, нібито тепер "належать тільки росії".

Рада Федерації росії 7 червня схвалила закон про денонсацію договору між рф та Україною про співпрацю у використанні Азовського моря та Керченської протоки, повідомляють росЗМІ.

Відповідний законопроект було внесено до держдуми президентом росії володимиром путіним 24 травня. Депутати денонсували договір 1 червня.

У документі наголошується, що Україна нібито "втратила статус прибережної держави щодо цих акваторій" і тому "виникла необхідність припинення договору".

Азовське море на карті

Зазначимо, договір між росією та Україною, який зараз фактично анулювала росія, було підписано у Керчі 24 грудня 2003 року. У ньому відзначалося важливе значення Азовського моря та Керченської протоки для економічного розвитку двох країн. У лютому 2023 року Верховна рада України денонсувала всі договори про співпрацю з росією в Азовському морі.

Як розповідав "Телеграф", нещодавно на Азовському морі в росії помітили міраж з кораблями, що літають. У цьому вбачають поганий знак для рф.