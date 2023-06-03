Поганий знак для росіян? Міраж із літаючими кораблями побачили на Азовському морі (відео)

Цей містичний міраж вважається недобрим знаком для тих, хто його побачив

В Азовському морі помітили найдивовижніший і наймістичніший вид міражу під назвою фата-моргана. На горизонті видно два кораблі, які ніби ширяють у повітрі.

Відео такого рідкісного явища розповсюджують у краснодарських пабліках. Існує навіть легенда походження цього явища.

Так, рідкісну оптичну ілюзію помітили на узбережжі Азовського моря в російському місті Єйськ, що в Краснодарському краї. На горизонті видно два кораблі на відстані один від одного, які "парять" у повітрі. Під ними не видно води і через оптичну ілюзію здається, що кораблі літають над морем.

Така оптична ілюзія називається фата-моргана і зустрічається, коли холодне повітря надто близько до поверхні води, а над ним утворюється тепліше. Фата-Моргана вважається одним з містичних і дивовижних міражів. Це не просто проекція об’єкта, а ще й його "копіювання". По мірі зміни відстані об’єкти занадто спотворюються і набувають жахливо-фантастичного вигляду.

Легенда свідчить, що побачити фата-моргану не до добра. Фея Моргана – це героїня багатьох англійських легенд, що є сестрою короля Артура. За оповіддю, вона була шалено закохана в лицаря Круглого столу Ланселота. У ході міжусобної війни вона кілька разів захоплювала його в полон, але відпускала, сподіваючись, що Ланселот її покохає, але той відкинув Моргану.

Від засмучення фея переселилася до підводного кришталевого палацу, і з того часу обманює прибережних жителів і мореплавців примарними видіннями. З тих давніх часів для жителів узбережжя такі далекі видіння фата-моргани могли означати лише нещастя, що насувається. Їм здавалося, що це знак того, що незабаром морська безодня може поглинути їхнє селище або затопити прибережні землі.

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