А чи був землетрус у Києві? Сейсмологи відреагували на паніку мешканців столиці

Можливо, сталося інше природне явище

Повідомлення про землетрус на Київщині прокоментували сейсмологи. Там заявили, що це могло бути "якесь інше явище".

Про це повідомляє "24 Канал", посилаючись на дані вчених.

Так, у Головному центрі спеціального контролю спростували, що у Києві та області міг статися землетрус. Моніторингові засоби установи не зафіксували жодних поштовхів.

"Ні, нашими засобами не було нічого зафіксовано у цьому районі. Не можемо підтвердити, що це був саме землетрус", – стверджують вчені.

Там також зазначили, що поки що не можуть пояснити, з чим були пов’язані відчуття киян. За словами експерта, можливо сталося інше природне явище, але Головний центр спеціального контролю його не відстежує.

"Якщо класифікувати це як "землетрус" або "підземні поштовхи", то ми такого не зафіксували", — каже сейсмолог.

Нагадаємо, що в ніч на 28 травня під час повітряної тривоги через чергову масштабну атаку росіян деякі жителі Київщини відчули поштовхи і повідомили про це в мережі. При цьому стверджується, що в момент відчуття вібрації жодних вибухів потужної сили не було.

Раніше ми писали про те, що 26 травня землетрус стався у Полтавській області.