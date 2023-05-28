Ще й землетрус? Що відомо про ранкові поштовхи у Києві (відео)

В Україні про слабкі землетруси повідомляють доволі часто

Не тільки атаки на столицю дронами-камікадзе не давали спати киянам в ніч проти 28 травня. Багато людей, здебільшого мешканці верхніх поверхів відчули поштовхи чи вібрацію, від якої колихались люстри.

Відстеження землетрусів на основі даних користувачів Volcanodiscovery повідомляє про поштовх в 16 кілометрах на південний-захід від Києва. Його магнітуда раніше була оцінена в 3,4, проти потім оцінка замінилася на знак питання.

Відстеження землетрусів

Відчувати поштовх могли мешканці не тільки столиці, а й Вишневого, Боярки, Броварів, Василькова, Вишгорода, Ірпеня та Бучі. В мережі з’являються відео того, як на верхніх поверхах будинків під час поштовхів колихалися люстри.

Де відчувався землетрус

Зазначимо, що Головний центр спеціального контролю не повідомляв про землетрус на Київщині. Однак напередодні трясло Полтавщину — тут стався землетрус магнітудою 3,5. І хоча фахівці відносять такі поштовхи до ледь відчутних, Полтава не є сейсмоактивним регіоном і будівництво тут проєктується з магнітудою максимум 3. При поштовхах у 4 та 5 будинки можуть піти тріщинами.

Раніше "Телеграф" розповідав про наслідки атаки дронів на столицю. Ця атака стала наймасовішою, попередньо знищили понад 40 дронів над Києвом.