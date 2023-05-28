Ще й землетрус? Що відомо про ранкові поштовхи у Києві (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
В Україні про слабкі землетруси повідомляють доволі часто
Не тільки атаки на столицю дронами-камікадзе не давали спати киянам в ніч проти 28 травня. Багато людей, здебільшого мешканці верхніх поверхів відчули поштовхи чи вібрацію, від якої колихались люстри.
Відстеження землетрусів на основі даних користувачів Volcanodiscovery повідомляє про поштовх в 16 кілометрах на південний-захід від Києва. Його магнітуда раніше була оцінена в 3,4, проти потім оцінка замінилася на знак питання.
Відчувати поштовх могли мешканці не тільки столиці, а й Вишневого, Боярки, Броварів, Василькова, Вишгорода, Ірпеня та Бучі. В мережі з’являються відео того, як на верхніх поверхах будинків під час поштовхів колихалися люстри.
Зазначимо, що Головний центр спеціального контролю не повідомляв про землетрус на Київщині. Однак напередодні трясло Полтавщину — тут стався землетрус магнітудою 3,5. І хоча фахівці відносять такі поштовхи до ледь відчутних, Полтава не є сейсмоактивним регіоном і будівництво тут проєктується з магнітудою максимум 3. При поштовхах у 4 та 5 будинки можуть піти тріщинами.
Раніше "Телеграф" розповідав про наслідки атаки дронів на столицю. Ця атака стала наймасовішою, попередньо знищили понад 40 дронів над Києвом.