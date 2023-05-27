В Україні стався землетрус: хто і де міг його відчути (карта)

Більшість громадян не відчули якихось змін

В Україні не припиняються невеликі землетруси. Їх магнітуда не достатня, аби їх відчували всі громадяни, одна в місцях поблизу епіцентру помітити можна. Такі поштовхи раніше цього року фіксували на Закарпатті та в Криму. Ввечері 26 травня такі поштовхи зафіксували на Полтавщині.

Головний центр спеціального контролю повідомляє, що землетрус відбувся у п’ятниці о 21:38. Епіцентр був на глибині 7 км на 20 км західніше Полтави. Його потужність оцінили у 3,5 за шкалою Ріхтера. Як зазначили фахівці такий поштовх належить до "ледь відчутних". Аби його відчути треба бути щонайменше всередині приміщення в спокійному стані, відчутніше буде на верхніх поверхах.

Місце землетрусу

На Полтавщині землетруси такого типу не дивина — в 2023 році схожий вже фіксували 14 січня. Тоді магнітуда склала 2,7. В жовтні 2022 року був зафіксований землетрус з магнітудою 3,4.

"Телеграф" розповідав, що у 2023 році світ сколихнула хвиля потужних землетрусів. Руйнівна сила природи забрала життя у Туреччині під час найпотужнішого землетрусу і його афтершоків з 1939 році. Загинули люди і в сусідній Сирії — сумарно кількість жертв сягнула понад 50 тисяч людей.