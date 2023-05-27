В Украине произошло землетрясение: кто и где мог его почувствовать (карта)

Большинство граждан не почувствовали каких-либо изменений

В Украине не останавливаются небольшие землетрясения. Их магнитуда недостаточно, чтобы их чувствовали все граждане, одна в местах вблизи эпицентра заметить можно. Такие толчки ранее в этом году фиксировали на Закарпатье и в Крыму. Вечером 26 мая такие толчки зафиксировали в Полтавской области.

Главный центр специального контроля сообщает, что землетрясение произошло в пятницу в 21:38. Эпицентр был на глубине 7 км на 20 км западнее Полтавы. Его мощность оценили в 3,5 по шкале Рихтера. Как отметили специалисты, такой толчок относится к "чуть ощутимым". Чтобы его почувствовать нужно быть по меньшей мере внутри помещения в спокойном состоянии, ощутимее будет на верхних этажах.

Место землетрясения

На Полтавщине землетрясения такого типа не удивительно — в 2023 году похожий уже фиксировали 14 января. Тогда магнитуда составила 2,7. В октябре 2022 года было зафиксировано землетрясение с магнитудой 3,4.

"Телеграф" рассказывал, что в 2023 году мир всколыхнула волна мощных землетрясений. Разрушительная сила природы унесла жизни в Турции во время мощнейшего землетрясения и его афтершоков с 1939 года. Погибли люди и в соседней Сирии — суммарно количество жертв составило более 50 тысяч человек.