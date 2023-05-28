Еще землетрясение? Что известно о утренних толчках в Киеве (видео)

В Украине о слабых землетрясениях сообщают довольно часто

Не только атаки на столицу дронами-камикадзе не давали спать киевлянам в ночь на 28 мая. Многие люди, в основном, обитатели верхних этажей почувствовали толчки или вибрацию, от которой колыхались люстры.

Отслеживание землетрясений на основе данных пользователей Volcanodiscovery сообщает о толчке в 16 километрах к юго-западу от Киева. Его магнитуда ранее была оценена в 3,4, против затем оценка заменилась в вопросительный знак.

Отслеживание землетрясений

Испытывать толчок могли жители не только столицы, но и Вишневого, Боярки, Броваров, Василькова, Вышгорода, Ирпеня и Бучи. В сети появляются видео, как на верхних этажах домов во время толчков колыхались люстры.

Где чувствовалось землетрясение

Отметим, что Главный центр специального контроля не сообщал о землетрясении Киевской области. Однако накануне трясло Полтавщину — здесь произошло землетрясение магнитудой 3,5. И хотя специалисты относят такие толчки к едва ощутимым, Полтава не сейсмоактивный регион и строительство здесь проектируется с магнитудой максимум 3. При толчках в 4 и 5 дома могут пойти трещинами.

Ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях атаки дронов на столицу. Эта атака стала самой массовой, предварительно уничтожили более 40 дронов над Киевом.